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عندما تعانقين شخصاً عزيزاً على قلبكِ مثل زوجكِ، والدكِ أو والدتكِ وأطفالكِ لمدة 20 ثانية، يُفرز جسمكِ هرمون «الأوكسيتوسين» وهو هرمون الحب الذي يشعركِ بالسعادة.
قد تكون له فوائد عديدة مثل علاج عدد من الحالات، بما في ذلك الاكتئاب والقلق. هذا ليس كل شيء! بل تشير العديد من الدراسات، أن العناق لمدة 20 ثانية يعزز العلاقة بين الشخصين المتعانقين ويزيد الثقة بينهما.
الى ذلك فان العناق يقوي المناعة ويزيل الإجهاد.
وكلّما زادت مدة العناق كلّما انخفض ضغط الدم ومستوى الضغط النفسي لدى المتعانقين. وبالتالي، يحسّن ذلك من سلوكهما الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر العناق لـ20 ثانية دواء فعال لهذه الأمراض... إليكم التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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