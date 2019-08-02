العناق لـ20 ثانية دواء فعال لهذه الأمراض... إليكم التفاصيل!

عندما تعانقين شخصاً عزيزاً على قلبكِ مثل زوجكِ، والدكِ أو والدتكِ وأطفالكِ لمدة 20 ثانية، يُفرز جسمكِ هرمون «الأوكسيتوسين» وهو هرمون الحب الذي يشعركِ بالسعادة.

قد تكون له فوائد عديدة مثل علاج عدد من الحالات، بما في ذلك الاكتئاب والقلق. هذا ليس كل شيء! بل تشير العديد من الدراسات، أن العناق لمدة 20 ثانية يعزز العلاقة بين الشخصين المتعانقين ويزيد الثقة بينهما.

الى ذلك فان العناق يقوي المناعة ويزيل الإجهاد.

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وكلّما زادت مدة العناق كلّما انخفض ضغط الدم ومستوى الضغط النفسي لدى المتعانقين. وبالتالي، يحسّن ذلك من سلوكهما الإجتماعي.

يذكر أن دراسات عدة كانت قد أكدت أن الاحتضان يزيد الشعور بالأمان ويعزز الثقة بالنفس، فضلا عن أنه يرفع من مستويات الأوكسجين ويعالج الشعور بالغضب والوحدة.