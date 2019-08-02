لائحة بأبرز التجهيزات التي تحتاجها الفتيات للعيد.. اتبعيها لطلة مبهرة!

تحرص الفتيات على أن يَكُنَّ في أفضل صورة، وخصوصًا في العيد؛ لما يَحْمِلُهُ من مناسبات عدة تجمعهنَّ بجميع أقاربهن وصديقاتهن، وذلك يجعلهن يتجهزن له قبل فترة كافية من حلوله. جمعنا لكنّ تجهيزات البنات للعيد؛ للتعرف عليها، ولتذكير الفتيات بما لم يُنْجِزْنَهُ قبل العيد.

- متابعة الأزياء والمصممين

تحتاج الفتيات إلى معرفة صيحات وموضة الموسم لاختيار ما يناسبهن منها، وما يبقيهن بأناقة تامة، ويتم ذلك بالاطلاع على عروض الأزياء ومتابعة المصممين والمصممات والحسابات المتخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الاطلاع قبل فترة كافية يساعدهن أكثر في التعرف على التنسيقات المناسبة لهذه القطع من ألوانٍ وإضافات. - زيارة المولات التجارية والبوتيكات

تأخذ الفتيات من زيارتين إلى خمس زيارات تقريبًا لإتمام ملابس العيد، والتأكد من أنها تلائمهن وتتماشى مع "الستايل" الخاص بهن، وما يشغل ذهن الكثير منهن أن تتناسب الملابس مع الجسم، فلا تظهر عيوبه، ولا تبدو ذوات الأوزان الزائدة أكثر سمنة، ولا تظهر النحيلات أنحف، بل العكس، كما أن الكثير من الفتيات يحرصن على تغيير العباءات بالعيد. - الرياضة والريجيم

تتضمن موائد العيد أكلات غنية بالسعرات تزيد من وزن الفتيات قليلاً، ولكن لحرصهن على أن يكون جسمهن في الحالة المثالية دائمًا يلجأ البعض إلى ممارسة الرياضة، أو اتِّباع حميات معينة استعدادًا للعيد، في حين أن بعض الفتيات يكتفين باستخدام المَشَدَّاتِ أو العمليات إن كنَّ يُخَطِّطْنَ لذلك منذ فترة. - العناية بالشعر Advertisements

إن المناسبات الكثيرة في العيد تهلكُ الشعر؛ إذ يلزم تعريضه لمجفف الشعر والأجهزة التي تعطيه حرارة وتسرِّحه، فتستعد الفتيات قبل العيد باستخدام "ماسكات" الشعر مع اختيار الأنسب منها، وبعضهنَّ يلجأن لاستخدام معالجات الكيراتين أو البروتين أو الفَرْدِ عامة، للمحافظة على الشعر طيلة فترة العيد مسرَّحًا بأقل ضرر. - تَفَقُّد أدوات الماكياج والعطور

من أهم الخطوات التي تستعد خلالها كل فتاة لاستقبال العيد تَفَقُّدُ أدوات المكياج الخاصة بها؛ لتشتري ما نَفَدَ منها وما قد يَنْفَدُ من كثرة استخدامه في مناسبات العيد، كما أن بعض الفتيات قد يستبدلنَ ألوان المكياج الخاص بهن بأخرى جديدة إن كانت الموضة تدلُّ عليها، أو إذا أحببن تجربتها كنوع من التغيير في العيد، ومن جانب آخر قد تحتاج فُرش المكياج إلى تغيير، وكذلك شراء العطور إن أَحْببنَ تجربة رائحة أخرى، أو أَرَدْنَ شراء عطورِهن المفضلة من جديد. - النيولوك

تهتمُّ الفتيات بتجديد لون شعرهن أو قَصَّتِهِ وتصفيفه، وكذلك تغيير نمط المكياج والأزياء، مما يجعلهن يبحثن لفترة عمَّا يناسبهن ويُبْدِيهُنَّ أجمل ويجهِّزن أدواته، وقد يضطررن لتجربته قبل العيد بفترة ليتأكدنَ من ملاءمته. - جلسات العناية بالبشرة والجسم