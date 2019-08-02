الشباب والرياضة: ماحدث بكربلاء غير مقصود وسنمنع اي مظهر يتقاطع مع قدسية المحافظة

2019-08-02 | 11:01
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أكدت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، ان ماحدث خلال حفل افتتاح بطولة غرب آسيا غير مقصود بالمرة، فيما اشارت الى انها ستعمل على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلا.
وبينت الوزارة أن "ما حدث في حفل افتتاح البطولة غير مقصود بالمرة، لكون الوزارة واتحاد كرة القدم العراقي، اكدا للشركة المنفذة على ضرورة خلو الحفل من أي شيء يخدش حرمة محافظة كربلاء المقدسة التي هي أسمى وأطهر من كل الدعاوى والبيانات".
واكدت الوزارة، بحسب البيان، "ايمانها الكبير برسالة التضحية الكبيرة التي قدمت في كربلاء المقدسة ووجوب الحفاظ عليها، فإنها ستعمل وبتنسيق عال مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلا".
واكملت أن "الوزارة تدعو الى عدم الدخول في دائرة الصراعات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات التي تؤثر سلباً على ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، مع التاكيد على ضرورة تماسك ووحدة المجتمع، فضلاً عن احترام الرأي والرأي الآخر والتقيد بالقوانين والأعراف التي تحكم بلدنا العزيز العراق".
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