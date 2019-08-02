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الشباب والرياضة: ماحدث بكربلاء غير مقصود وسنمنع اي مظهر يتقاطع مع قدسية المحافظة

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2019-08-02 | 11:01

الشباب والرياضة: ماحدث بكربلاء غير مقصود وسنمنع اي مظهر يتقاطع مع قدسية المحافظة

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أكدت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، ان ماحدث خلال حفل افتتاح بطولة غرب آسيا غير مقصود بالمرة، فيما اشارت الى انها ستعمل على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل والشبابية التي تستضيفها مستقبلا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، "عطفاً على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، فضلاً عن الوكالات الإخبارية بشأن حفل إفتتاح بطولة آسيا سيل لإتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم، فإن وزارة الشباب والرياضة تؤكد انها حرصت وبتنسيق عال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على إظهار مدينة كربلاء المقدسة بأبهى صورة انسجاماً مع رغبة الجماهير العراقية الرياضية لتحقيق الهدف المنشود برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، فأخذت على عاتقها تقديم الدعم اللوجستي لإتحادي كرة القدم العراقي وغرب آسيا، ومن هذا المنطلق تشكلت لجان تنسيقية عدة لتذليل كل العقبات امام إتحاد غرب آسيا، كونه المسؤول عن تنظيم البطولة على ملعبي كربلاء وفرانسو حريري".

وبينت الوزارة أن "ما حدث في حفل افتتاح البطولة غير مقصود بالمرة، لكون الوزارة واتحاد كرة القدم العراقي، اكدا للشركة المنفذة على ضرورة خلو الحفل من أي شيء يخدش حرمة محافظة كربلاء المقدسة التي هي أسمى وأطهر من كل الدعاوى والبيانات".

واكدت الوزارة، بحسب البيان، "ايمانها الكبير برسالة التضحية الكبيرة التي قدمت في كربلاء المقدسة ووجوب الحفاظ عليها، فإنها ستعمل وبتنسيق عال مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلا".


واكملت أن "الوزارة تدعو الى عدم الدخول في دائرة الصراعات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات التي تؤثر سلباً على ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، مع التاكيد على ضرورة تماسك ووحدة المجتمع، فضلاً عن احترام الرأي والرأي الآخر والتقيد بالقوانين والأعراف التي تحكم بلدنا العزيز العراق".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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