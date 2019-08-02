بالفيديو: مساع للتحقيق بـ13 ملف فساد بالموصل...

مساعٍ جديدة، يقول مصدر سياسي رفيع، انها ستكون جدية هذه المرة، للتحقيق بثلاثة عشر ملف فساد في الموصل، تسببت بتكبيد العراق خسائر بمليارات الدنانير.

هذه الملفات، التي تقدر قيمة خسائرها بمئة مليار دينار خلال سنتين فقط، متوزعة على عدة قطاعات. ويشير المصدر الى ان هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام بوزارة الداخلية تشارك في هذه التحقيقات التي اثبتت المرحلة الاولى منها تورط مسؤولين وسياسيين في بعض تلك الملفات.

وكإجراء اولي ايضا، يتحدث المصدر السياسي المطلع على مجريات التحقيقات، بأن قسماً من المسؤولين السابقين في نينوى منعوا فعلاً من مغادرة البلاد، وآخرين يخضعون للاستجواب حاليا.

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ملفات النازحين وتأهيل البنى التحتية ورفع مخلفات الحرب، والتي تمثل أبرز ما ضربه الفساد في الموصل التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، باتت الان ابرز ما تحقق فيها اللجان المشكلة من اجل ذلك.

ومن ضمن ما اعلن في الوقت الاخير، هو ما كشفته هيئة النزاهة عن قضية فساد جديدة بقيمة تتجاوز الاحد عشر مليار دينار تتعلق بملف النازحين بمحافظة نينوى، يتورط فيها موظفون ومسؤولون محليون في مدينة الموصل، وهو ما وصفه المصدر بانه غيض من فيض الفساد في المحافظة.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.