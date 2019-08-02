وفاة شرطي خلال تمثيله جريمة قتل سيدة!

في واقعة غريبة، توفي رجل أمني مصري أمس (الأربعاء)، خلال قيامه بالمشاركة في تمثيل جريمة قتل مع أحد المتهمين.

ولفظ رجل الأمن بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، أنفاسه خلال تمثيله دور سيدة قُتـلت على يد زوجها؛ حيث نام بنفس وضعية مقتـل الزوجة ليصـاب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ويتوفى على إثرها.

وفوجئ رجال الأمن والنيابة بعدم تحرك رجل الشرطة بعد نومه في موضع السيدة المجني عليها، قبل أن يتم الكشف عليه ويتضح وفـاته؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب.