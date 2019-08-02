في واقعة غريبة، توفي رجل أمني مصري أمس (الأربعاء)، خلال قيامه بالمشاركة في تمثيل جريمة قتل مع أحد المتهمين.
ولفظ رجل الأمن بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، أنفاسه خلال تمثيله دور سيدة قُتـلت على يد زوجها؛ حيث نام بنفس وضعية مقتـل الزوجة ليصـاب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ويتوفى على إثرها.
وفوجئ رجال الأمن والنيابة بعدم تحرك رجل الشرطة بعد نومه في موضع السيدة المجني عليها، قبل أن يتم الكشف عليه ويتضح وفـاته؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شرطي خلال تمثيله جريمة قتل سيدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.