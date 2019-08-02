الحكيم: سنراقب التوقيتات التي الزمت الحكومة بها نفسها في برنامجها الحكومي

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "استقبلنا رئيس تحالف النصر حيدر العبادي"، مبينا أن "ملفات المعارضة والخدمات واعادة اعمار المناطق المحررة والحفاظ على المنجزات التي تحققت على المستوى السياسي والامني والمجتمعي كانت ابرز ماتم بحثه خلال اللقاء فضلا عن مناقشة الوضع الاقليمي وكيفية إبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية والدولية".واضاف ان "المعارضة حق قانوني وسياسي وثابت دستوري"، مؤكدا انها "ستراقب وتقوم الاداء الحكومي وستسلط الضوء على الارقام والتوقيتات التي الزمت الحكومة بها نفسها في برنامجها الحكومي".

كما شدد الحكيم على ضرورة "حسم ملف الوكالات بما يضمن وصول الاكفاء الى المناصب الحكومية على وفق اطار تنافسي بمعيار الكفاءة والخبرة والقدرة على الادارة".

وتابع "شددنا ايضا على تقديم الخدمات الاساسية للشعب العراقي خاصة الكهرباء والقطاع الصحي والتعليمي، وكذلك اعمار المناطق المحررة وعودة النازحين".



من جانبه قال العبادي في بيان صدر عن مكتبه، إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد وتقويم العمل الحكومي والبرلمان والخلل فيه وتاثيره السلبي على العديد من القطاعات ومجمل العملية السياسية واهمية التصحيح في العديد من المسارات".

وأوضح "تم التاكيد على العمل المستمر والتنسيق بين النصر والحكمة وبقية الاطراف السياسية للحفاظ على المنجزات المتحققة وتحقيق ما يتطلع اليه المواطن في مجال الامن والخدمات والاعمار ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والزراعة والصناعة والتجارة وبقية القطاعات".