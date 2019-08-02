إحباط عملية لتهريب قطعة اثرية في البصرة

افاد مصدر امني، الجمعة، بانه تم احباط عملية لتهريب قطعة اثرية في البصرة ، مبينا انه تم اعتقال شخصين يقومان بتهريب الاثار.
وقال المصدر ان "قوة مشتركة من مركز شرطة القرنة ومديرية الاستخبارات في البصرة /الجريمة المنظمة تمكنت بكمين محكم من القاء القبض شخصين يقومان بتهريب الاثار".
واضاف ان "ذلك جاء بعد التحري وجمع المعلومات"، مشيرا الى انه وضبط بحوزتهما قطعة اثرية صغيرة (تمثال)".
وتابع انه "تم احالتهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة".
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