إحباط عملية لتهريب قطعة اثرية في البصرة

افاد مصدر امني، الجمعة، بانه تم احباط عملية لتهريب قطعة اثرية في البصرة ، مبينا انه تم اعتقال شخصين يقومان بتهريب الاثار.

وقال المصدر ان "قوة مشتركة من مركز شرطة القرنة ومديرية الاستخبارات في البصرة /الجريمة المنظمة تمكنت بكمين محكم من القاء القبض شخصين يقومان بتهريب الاثار".

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واضاف ان "ذلك جاء بعد التحري وجمع المعلومات"، مشيرا الى انه وضبط بحوزتهما قطعة اثرية صغيرة (تمثال)".

وتابع انه "تم احالتهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة".