تعرف على موعد وصول منتخبات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا

وستصل منتخبات الاردن والبحرين والكويت والسعودية، تباعاً يوم غد الجمعة.

المنتخب الاردني، سيصل في تمام الساعة 2:55 فجراً، فيما سيصل منتخب البحرين عند الساعة 11:15 ظهراً، اما المنتخب الكويتي، سيصل عند الساعة 11:45 مساءً، واخيراً سيصل المنتخب السعودي عند الساعة الرابعة مساءً.



وتنطلق مواجهات المجموعة يوم الاحد المقبل، حيث يواجه المنتخب البحريني نظيره الاردني في المباراة الاولى، فيما سيلاقي المنتخب السعودي نظيره الكويتي في المباراة الثانية.