بالصورة: سيلين ديون تحسم الجدل حول طبيعة علاقتها براقصٍ إسباني!

ونشرت سيلين ديون رسالة عبر تطبيق إنستغرام عبرت فيها عن حزنها بسبب انتشار شائعة ارتباطها ببيبي مونوز الذي يُقال إنه يؤثر على سيلين بشكل سلبي ويحاول أن يسيطر عليها ويعزلها عن العالم.
وأكدت سيلين ديون أن تلك الشائعات هي غير صحيحة ولا يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على علاقتها به ولا حتى على عملها معه.
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