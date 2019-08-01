استخدمي هذا الزيت لتكبير الشفاه بطريقة طبيعية!

تساعد بعض الوصفات الطبيعية على جعل الشفاه أكثر امتلاء وبمظهر منتفخ بسبب احتوائها على عناصر تعمل على تحفيز الدورة الدموية في الشفاه وتوريدها فتبدو بحجم ممتلئ، ومن هذه الوصفات زيت النعناع الذي يستخدم على نطاق واسع. تعرفي معنا على طريقة استخدام زيت النعناع لتكبير الشفاه: زيت النعناع لتكبير الشفاه هناك طرق متعددة لإستخدام زيت النعناع بغية الحصول على شفاه بحجم ممتلىء ومتورد. وأول طريقة تكمن من خلال دهن شفاهك يوميا ببضع قطرات من زيت النعناع مع تدليك الشفتين وترك المزيج لفترة تتجاوز النصف ساعة على ان تكرر العملية يوميا للحصول على نتائج مرغوبة.



وصفة زيت النعناع مع القرفة

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