هل أنت من عشاق زبدة الفستق؟ إليك تأثيرها على جسمك!

وتحتوي زبدة الفول السوداني على الكثير من البروتين والدهون الصحية، لذا تعتبر خياراً مثالياً للأشخاص الذين يحاولون بناء جسم رياضي وعضلات.

ورغم ذلك، يعتقد العديد من الناس أنّ هذه الزبدة غير صحية، وخصوصاً حين تخلط مع الملح أو السكر أو العديد من الإضافات الأخرى غير الصحية. لهذا السبب، نشر موقع "ميرور" البريطاني دراسة صغيرة توضّح للقرّاء معلومات مفيدة حول زبدة الفول السوداني، فإليكم التالي:

