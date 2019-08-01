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هل أنت من عشاق زبدة الفستق؟ إليك تأثيرها على جسمك!

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تعتبر زبدة الفول السوداني من أكثر الوجبات طلباً ولذّة، فهي مثالية حين تدهن على الخبز المحمص صباحاً أو كوجبة خفيفة لتناولها بعد الظهر.
وتحتوي زبدة الفول السوداني على الكثير من البروتين والدهون الصحية، لذا تعتبر خياراً مثالياً للأشخاص الذين يحاولون بناء جسم رياضي وعضلات.

ورغم ذلك، يعتقد العديد من الناس أنّ هذه الزبدة غير صحية، وخصوصاً حين تخلط مع الملح أو السكر أو العديد من الإضافات الأخرى غير الصحية. لهذا السبب، نشر موقع "ميرور" البريطاني دراسة صغيرة توضّح للقرّاء معلومات مفيدة حول زبدة الفول السوداني، فإليكم التالي:

تعتبر زبدة الفول السوداني غذاء غير مصنّع نسبياً يشتمل على الفول السوداني الذي يصنع على شكل معجون. ولا يمكن أن ننفي أنّه في بعض الأحيان تضيف بعض الماركات التجارية مكونات إلى الزبدة كالسكر والزيوت النباتية وحتى الدهون غير المشبعة، ما يجعلها مضرة نوعاً ما.

 


 
ومن أحد الأسباب التي تجعل الناس يعتقدون أنّ زبدة الفول السوداني غير صحية هو أنّها عالية في السعرات الحرارية، لكن نوعية السعرات فيها تحدّد ما إذا كانت جيدة أو سيئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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