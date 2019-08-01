بالصور.. هذا ما خلفه حريق المنصور غربي بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً للحريق الذي اندلع قرب دائرة بلدية في منطقة المنصور غربي بغداد. وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الخميس، باندلاع حريق قرب دائرة بلدية في منطقة المنصور، مبيناً أن النيران التهمت عجلات متروكة تابعة للدائرة.

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