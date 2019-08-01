مقتل ستة في هجمات "للجهاديين" على قوات الأمن في العراق

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سامراء: صرح مسؤولون الخميس أن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على قوات الأمن شمال العاصمة العراقية الليلة الماضية أدت إلى مقتل ستة من عناصر تلك القوات.
وصرح مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن ثلاثة رجال شرطة وعنصرين من قوات الحشد الشعبي قتلوا في هجوم على حاجز جنوب مدينة تكريت.
وقال ان الهجوم أدى إلى اشتباك مسلح استمر ثلاث ساعات.
وعلى بعد نحو 300 كلم شرقا، في منطقة خانقين، أطلق عناصر التنظيم الجهادي قذائف هاون على حاجز أمني لجهاز الأمن "الاسايش" في اقليم كردستان، بحسب مسؤول كردي.
وقتل أحد عناصر الاسايش، في معركة استمرت ساعة قبل أن يفر المهاجمون، بحسب القائد المحلي نوشروان احمد.
وأعلن العراق رسميا "النصر" على التنظيم المتشدد أواخر 2017 إلا أن خلايا نائمة تواصل هجماتها في مناطق نائية مستهدفة حواجز وبنى تحتية فضلا عن مسؤولين محليين.
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