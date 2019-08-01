نائب عن الديوانية: لن نكتفي بإقالة المحافظ وسنحيل ملفات الفساد إلى النزاهة

اعتبر النائب عن محافظة الديوانية محمد الغزي، اليوم الخميس، تصديق محكمة القضاء الإداري على إقالة المحافظ سامي الحسناوي خطوة أولى في طريق "تصويب العمل" بالمحافظة، مؤكداً أن ممثلي المحافظة لن يكتفوا بتلك الخطوة وسيمضون بإحالة جميع ملفات الفساد السابقة إلى النزاهة.
وأكد، أن "ممثلي المحافظة لن يكتفوا بتلك الخطوة بل سنمضي بإحالة جميع ملفات الفساد السابقة والتي تم من خلالها إقالة الحسناوي إلى هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى بغية محاسبته كي ينال جزاءه العادل ويتم إعادة الأموال التي نُهبت من ثروات ابناء المحافظة".
وكانت المحكمة الإدارية صادقت، اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.
وكان مجلس محافظة الديوانية صوت، الخميس (27 حزيران 2019)، على إقالة المحافظ سامي الحسناوي.
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