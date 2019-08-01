نائب عن الديوانية: لن نكتفي بإقالة المحافظ وسنحيل ملفات الفساد إلى النزاهة

وقال الغزي في حديث لـ الخليج 365، إن "تصديق المحكمة الإدارية على قرار إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي هي الخطوة الأولى في طريق تصويب العمل بالمحافظة وإعادة الحقوق لأبنائها وهي ثمرة جهود ممثلي الديوانية بمجلسي النواب والمحافظة".وأكد، أن "ممثلي المحافظة لن يكتفوا بتلك الخطوة بل سنمضي بإحالة جميع ملفات الفساد السابقة والتي تم من خلالها إقالة الحسناوي إلى هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى بغية محاسبته كي ينال جزاءه العادل ويتم إعادة الأموال التي نُهبت من ثروات ابناء المحافظة".

وكانت المحكمة الإدارية صادقت، اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.

وكان مجلس محافظة الديوانية صوت، الخميس (27 حزيران 2019)، على إقالة المحافظ سامي الحسناوي.