أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واشارا الى اهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وفق التوقيتات المحددة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير التقى، اليوم، عبد المهدي، مبينا أن اللقاء تدارس الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد اللقاء، بحسب البيان، على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وفق التوقيتات المحددة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما استعرض اللقاء نتائج زيارة رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين الذي عُقد في شباط/فبراير عام 2018، وتأكيد الجانب الكويتي الالتزام بمخرجات المؤتمر ودعم عمل الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار، وفق ماجاء في البيان .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي والحلبوسي يؤكدان على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وفق التوقيتات المحددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.