عبد المهدي والحلبوسي يؤكدان على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وفق التوقيتات المحددة



وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير التقى، اليوم، عبد المهدي، مبينا أن اللقاء تدارس الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.



وأكد اللقاء، بحسب البيان، على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وفق التوقيتات المحددة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما استعرض اللقاء نتائج زيارة رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين الذي عُقد في شباط/فبراير عام 2018، وتأكيد الجانب الكويتي الالتزام بمخرجات المؤتمر ودعم عمل الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار، وفق ماجاء في البيان .