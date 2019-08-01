وزير الدفاع يزور موسكو قريبا

أعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، الخميس، أن وزير الدفاع نجاح الشمري قد يزور موسكو قبل خريف 2019.

ونقلت سبوتنك عن العذاري قوله "لدينا لجنة مشتركة للتعاون العسكري التقني، لكن لم يكن لدينا وزير دفاع حتى وقت قريب، لذلك هناك ضرورة لمثل هذه الزيارة"، مشيرا إلى "عدم وجود تاريخ محدد للزيارة".

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وردا على سؤال حول وجود احتمال القيام بالزيارة قبل الخريف قال السفير العراق "نأمل ذلك".

الجدير بالذكر أن العراق وروسيا تتمتعان بعلاقات متينة في كافة المجالات، من بينها التعاون التقني العسكري، إذ تؤكد بغداد استمرارية الاتصالات مع موسكو على المستوى العسكري، معولة على الزيارات المتبادلة ومواصلة التعاون في مجال التسليح وتدريب الكوادر والعمل المشترك من أجل أن يكون العراق خال من الإرهاب، الأمر الذي يدخل في اهتمامات الجانب الروسي.