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الدفاع البرلمانية تنفي احالة الغانمي الى التقاعد

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نفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، احالة رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي الى التقاعد.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب نايف الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك اخبارا غير دقيقة تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن احالة رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي الى التقاعد".

واضاف "اننا وبعد اجراء الاتصالات بهذا الشان فقد تم التأكد بشكل دقيق بان الخبر عار عن الصحة ولا اساس له"، مبينا أن الغانمي "مازال يمارس اعماله وواجباته في خدمة الوطن بشكل طبيعي وبكل تفاني".


وشدد الشمري على ان "تلك الاشاعات هي جزء من حملات الاستهداف للمؤسسات الامنية والعسكرية وقيادتها التي حققت النصر على زمر داعش الارهابية".

ويتناقل ناشطون منذ يوم امس، على منصات التواصل الاجتماعي اخبارا تفيد باحالة الغانمي على التقاعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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