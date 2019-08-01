الوقف الشيعي يرفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم

اعلن ديوان الوقف الشيعي، الخميس، عن رفعه دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم بسبب تنظيمه افتتاحية بطولة غرب آسيا للعام 2019 التي أقيمت على ملعب مدينة كربلاء الدولي والمخالفة لضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة.

وقال مصدر في الديوان ان "الاخير رفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم العراقي لتنظيمه افتتاحية بطولة غرب آسيا على ملعب مدينة كربلاء الدولي بأسلوب ينافي خصوصية المدن المقدسة"، مبينا ان "الافتتاحية مخالفة لضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة ".

واضاف ان "الافتتاحية هي تجاوز على خصوصية المدينة الدينية وقانون حماية المقدسات بعدها مدينة دينية لها خصوصيتها وقدسيتها"، مشيرا الى ان "أجواء الاحتفال الذي تضمن فعاليات خارجة عن الآداب الخاصة بالمدينة صادر المنجز الوطني للعراق باحتضان البطولات الدولية".

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وتابع ان "الحق العام في ممارسة النشاطات الرياضية مضمون للجميع بيد ان المهم مراعاة خصوصية مكان إقامة البطولات لارتباطها المعنوي الكبير بمشاعر المؤمنين والمسلمين لا سيما في مدينة مثل مدينة كربلاء المقدسة التي تحتضن سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهم السلام) وعترتهم الطاهرة والصحابة المنتجبين".

يذكر ان ديوان الوقف الشيعي اصدر بيانا استنكر فيه التجاوز الأخلاقي والقانوني للاحتفالية التي شهدها الملعب بحضور رسمي كبير.