ما هو البهاق؟ ما هي أعراضه؟ ومن الأكثر عرضة له؟

البهاق مرض من أمراض المناعة الذاتية يظهر على شكل بقع بيضاء على الجلد. نتعرف عليه أكثر في الآتي:

أعراض البهاق يتميز البهاق بوجود بقع بيضاء مثل لون الطباشير على منطقة محددة تمامًا، محاطة بنطاق غامق اللون من الجلد. تظهر البقع الأولى في أغلب الأحيان على اليدين والذراعين والقدمين والوجه، ولكن يمكن أن تظهر في أيّ منطقة أخرى من الجسم بما في ذلك الأغشية المخاطية.

ويختلف حجمها من بضعة ملمترات إلى بضعة سنتمرات، وهذه البقع غير مؤلمة بشكل عام، ولكن قد يصاحبها الحكة أو الشعور بالحرق عندما تظهر. ويختلف حجمها من بضعة ملمترات إلى بضعة سنتمرات، وهذه البقع غير مؤلمة بشكل عام، ولكن قد يصاحبها الحكة أو الشعور بالحرق عندما تظهر.





من هم الأشخاص المعرضين إلى الإصابة بالبهاق:



• الأشخاص الذين يعانون مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتية. وبناءً عليه، فإنّ العديد من الأشخاص الذين يعانون البهاق، نجدهم يعانون أيضًا مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتية، مثل الثعلبة البقعية، ومرض أديسون، أو فقر الدم الخبيث، أو الثعلبة، أو داء السكري من النوع الأول. وفي حوالي 30 في المئة من الحالات، يرتبط البهاق باضطراب المناعة الذاتية للغدّة الدرقية، سواء كان قصور نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاطها. • الأشخاص الذين يعانون مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتية. وبناءً عليه، فإنّ العديد من الأشخاص الذين يعانون البهاق، نجدهم يعانون أيضًا مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتية، مثل الثعلبة البقعية، ومرض أديسون، أو فقر الدم الخبيث، أو الثعلبة، أو داء السكري من النوع الأول. وفي حوالي 30 في المئة من الحالات، يرتبط البهاق باضطراب المناعة الذاتية للغدّة الدرقية، سواء كان قصور نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاطها. • الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بمرض البهاق (تمت ملاحظة ذلك في 30 في المئة من الحالات). • المصابون بداء السكري من النوع الأول معرّضون للإصابة بالبهاق

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البهاق: عوامل خطر إضافية لدى الأشخاص المعرضين إلى خطر الإصابة بالبهاق، هناك بعض العوامل التي قد تسبب ظهور المرض لديهم:

• الإصابات أو الجروح أو الحكة المتكررة، أو ضربة شمس قوية، أو ملامسة المنتجات الكيميائية (مثل الفينول المستخدم في التصوير الضوئي، أو في صبغات الشعر) قد تسبب بقع البهاق في المنطقة المصابة.

• صدمة عاطفية كبيرة أو التعرّض إلى الإجهاد والتوتر الشديدين، قد تكون السبب في بعض الأحيان في ظهور البهاق.