بمبالغ لا تصدق... مشاهير يؤمّنون على أجزاء من أجسامهم!

الكثير من التصرفات تقوم بها النجمات قد تفاجئ الجمهور، واحدة منها هي تأمين أعضاء معينة في أجسامهنّ بمبالغ طائلة! بالنسبة لهنّ هذا أمر ضروري، فالعديد من الحوادث المفتعلة أو غير المفتلعة، إذا ألحقت الضرر بهن جسدياً، من شأنها أن توقف مسيرتهنّ المهنيّة والفنية. بالنسبة للسبب فهو وجيه، أما المبالغ المقترحة فهي صادمة! الملايين والكثير من الملايين هي تكلفة التعويض المادي على بعض النجمات العالميات في حال تعرّضن للأذى في منطقة معيّنة في أجسامهن! قومي معنا أدناه بجولة على أثمن التأمينات على أعضاء جسم النجمات. ماريا كاري

نبدأ مع Mariah Carey هذه النجمة الإستعراضية الأميركية أمّنت على ساقيها وصوتها بمبلغ 70 مليون دولار، عالمياً من نوعه. نبدأ مع Mariah Carey هذه النجمة الإستعراضية الأميركية أمّنت على ساقيها وصوتها بمبلغ 70 مليون دولار، عالمياً من نوعه. تايلور سويفت

من بعدها، تأتي Julia Roberts المعروفة بضحكتها العريضة وإبتسامتها الساحرة. قد تظنين أن الأمر غريب، لكن هذه النجمة أمّنت على ضحتها بـ 30 مليون دولار! هايدي كلوم

ننتقل إلى عارضة الأزياء Heidi Klum أمّنت على ساقيها بكلفة مليوني دولار، فهي تتمتع بجسم رشيق جعلها واحدة من أهم عارضات الأزياء في العالم! أميركا فيرارا Advertisements

قامت شركة معجون أسنان Aqua Fresh بحماية استثمارها في أسنان الممثلة (أميركا فيرارا) America Ferrera المشهورة بمسلسل Ugly Betty من خلال بوليصة تأمين قيمتها 10 ملايين دولاراً. قامت شركة معجون أسنان Aqua Fresh بحماية استثمارها في أسنان الممثلة (أميركا فيرارا)المشهورة بمسلسل Ugly Betty من خلال بوليصة تأمين قيمتها 10 ملايين دولاراً. ديفيد بيكهام

لاعب كرة القدم الانكليزي ديفيد بيكهام David Beckham (44 عاما) أحد أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم على مر العصور، ولعب لأندية عالمية شهيرة، مثل: مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الأسباني وايه سي ميلان الإيطالي.

ولان رأسمال بيكهام هو قدماه اللتان تحرز بهما الأهداف في مرمى الخصوم، فقد أمّن عليهما بمبلغ خيالي، هو 100 مليون دولار. لاعب كرة القدم الانكليزي ديفيد بيكهام David Beckham (44 عاما) أحد أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم على مر العصور، ولعب لأندية عالمية شهيرة، مثل: مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الأسباني وايه سي ميلان الإيطالي.ولان رأسمال بيكهام هو قدماه اللتان تحرز بهما الأهداف في مرمى الخصوم، فقد أمّن عليهما بمبلغ خيالي، هو 100 مليون دولار. كريستانو رونالدو

لاعب كرة القدم البرتغالي ونادي لاعب كرة القدم البرتغالي ونادي ريال مدريد الأسباني كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo (34 عاما) واحد من أمهر لاعبي الكرة في العالم، وهو صاحب الرقم القياسي في صفقات لاعبي كرة القدم. ولأن رأسمال لاعب الكرة قدماه، فلدى رونالدو تأمين عليهما بمبلغ يقدر بـ 144 مليون دولار. مايلي سايرس

نعم.. حتى اللسان له ثمن، فالمغنية الأمريكية المثيرة للجدل مايلي سايرس Miley cyrus ، أمّنت على لسانها بمبلغ مليون دولار. نعم.. حتى اللسان له ثمن، فالمغنية الأمريكية المثيرة للجدل مايلي سايرس Miley cyrus ، أمّنت على لسانها بمبلغ مليون دولار. بروس سبرينغستين أما المطرب والملحن بروس سبرينغستين Bruce Springsteen الذي اختارته مجلة رولينغ ستون عام 2004 من بين أعظم 100 مطرب على مر العصور، لديه بوليصة تأمين على صوته بمبلغ 6 ملايين دولار.



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