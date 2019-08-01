العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة

وقال وزير التخطيط نوري الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق والأمم المتحدة وقعا اليوم مذكرة تفاهم حول الصندوق الائتماني لإعادة الإعمار والتعافي في العراق".

وأوضح، أن "المذكرة تأتي ضمن التزامات الحكومة العراقية بمقررات مؤتمر الكويت في شباط 2018، في إدارة الدعم الذي تعهد المجتمع الدولي بتقديمه للحكومة العراقية بهدف إعادة الإعمار والتنمية والاصلاح الاقتصادي".



وأضاف الدليمي، أنه "سيتم من خلال هذا الصندوق تنفيذ المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من قبل بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".

من جهتها، أشارت المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق مارتا رويداس إلى أهمية "هذه المذكرة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، والتوجيه الأمثل للمنح الدولية المقدمة للعراق"، مؤكدة "حرص بعثة الأمم المتحدة على زيادة الدعم الدولي والتعاون مع الحكومة العراقية في جهودها لإعادة الإعمار والاستقرار".



يُذكر أن خطة الحكومة العراقية تستهدف 722 مشروعاً لإعادة الإعمار، بدأ إنشاء 500 مشروع منها بالفعل، بحسب مراقبين، بعد تسلم 33 مليار دولار من إجمالي 88 ملياراً خصصتها الجهات المانحة لإعادة الإعمار، خلال مؤتمر المانحين الذى استضافته الكويت العام الماضي.