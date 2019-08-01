الإصابة تبعد حارس مرمى لبنان عن غرب آسيا

وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، يحيى كريم في بيان لوزارة الشباب والرياضة، إنه "تم استحصال موافقة اتحاد غرب آسيا على استبدال حارس مرمى المنتخب اللبناني علي السبع بحارس آخر بعد تعرضه للاصابة في الركبة بالتدريبات، وتم تشخيص إصابته من المختصين في مستشفى الكفيل".وأوضح كريم، أن "الحارس يحتاج إلى عملية جراحية وسيغادر الحارس اليوم الخميس إلى بيروت عن طريق مطار النجف الاشرف الدولي، وتم تهيئة سيارة خاصة لنقله، وهي نفسها التي ستجلب الحارس الجديد إلى مقر إقامة الوفد اللبناني".

وبخصوص تنظيم البطولة، أكد كريم أنه "سيتم اليوم الخميس مناقشة الأخطاء التي رافقت حفل الافتتاح مع الجهات الأمنية في اجتماع يعقد في مقر محافظ كربلاء ليتم تلافيها في قادم الأيام، لا سيما أن النجاح الذي تحقق وبشهادة اتحاد غرب آسيا فضلا عن الاشادة الاسيوية والدولية، يتطلب عملاً متواصلاً لتكون النسخة الحالية هي الأفضل".