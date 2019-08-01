الإصابة تبعد حارس مرمى لبنان عن غرب آسيا

2019-08-01 | 10:41
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تعرض حارس مرمى المنتخب اللبناني، علي السبع، للاصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني في افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا 2019.
وأوضح كريم، أن "الحارس يحتاج إلى عملية جراحية وسيغادر الحارس اليوم الخميس إلى بيروت عن طريق مطار النجف الاشرف الدولي، وتم تهيئة سيارة خاصة لنقله، وهي نفسها التي ستجلب الحارس الجديد إلى مقر إقامة الوفد اللبناني".
وبخصوص تنظيم البطولة، أكد كريم أنه "سيتم اليوم الخميس مناقشة الأخطاء التي رافقت حفل الافتتاح مع الجهات الأمنية في اجتماع يعقد في مقر محافظ كربلاء ليتم تلافيها في قادم الأيام، لا سيما أن النجاح الذي تحقق وبشهادة اتحاد غرب آسيا فضلا عن الاشادة الاسيوية والدولية، يتطلب عملاً متواصلاً لتكون النسخة الحالية هي الأفضل".
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