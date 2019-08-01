فنانة تركية تستعرض حملها بالمايوه وتكشف عن جنس الجنين! (صورة)

واختارت النجمة التركية ان تظهر حملهت وهي ترتدي "بكيني" من قطعتين ومقلماً باللونين الأبيض والأحمر، ورفعت شعرها تسريحة الكعكة، وبدت في غاية الطرافة.

وارفقت الصورة بتعليق: ": قلت دعني أنشر صورتي قبل أن يلتقطني المصورون. لأعرفكم على ابني فكرت علي"، معلنة بذلك للمرة الاول عن جنس طفلها وهو ذكر وستطلق عليه اسم فكرت.