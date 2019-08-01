شاركت الفنانة التركية هازال كايا متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها خلال تواجدها على البحر، واستعرضت فيها بطنها المنتفخ بعد تقذمها في شهور الحمل.
وارفقت الصورة بتعليق: ": قلت دعني أنشر صورتي قبل أن يلتقطني المصورون. لأعرفكم على ابني فكرت علي"، معلنة بذلك للمرة الاول عن جنس طفلها وهو ذكر وستطلق عليه اسم فكرت.
يذكر ان كايا احتفلت بزواجها من المخرج والفنان علي أتاي في شباط الماضي في اجواء مميزة، وبعد فترة قصيرة أعلنت عن حملها بطفلها الأول، وهي الان بالشهر الخامس من الحمل، وتبدو في غاية السعادة بانتظار جنينها.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تركية تستعرض حملها بالمايوه وتكشف عن جنس الجنين! (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.