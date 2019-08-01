ما سرّ سترة الأمير هاري الرمادية التي ارتداها 24 مرة؟ (صور)

نادراً ما نرى نساء العائلة الملكية يُكرّرن ملابسهن الأنيقة، بخاصةٍ دوقة ساسكس ميغان ماركل التي تعرض بشكل خاص عددًا لا يحصى من خيارات المصممين مع كل إطلالة، لكن يبدو أن زوجها الأمير هاري يخالفها الرأي من جهة الموضة، بحيث يتبّع نظام أكثر "صرامة".

وأخيراً، زار الثنائي الملكي هاري وميغان مستشفى للأطفال في شيفيلد البريطانية يوم الخميس الفائت، وأطل دوق ساسكس مرتدياً سترة رمادية يبلغ ثمنها 188 جنيها أسترلينيا، وهي من تصميم العلامة التجارية الأميركية J Crew .

والطريف في الأمر هو أن الأمير قد ارتدى السترة نفسها 24 مرّة منذ أن التقى زوجته ميغان.



هذا الأمر أثار تساؤلات كثيرة حول تأثير ميغان عليه من ناحية اختيار ملابسه، خصوصاً أن هذه العلامة التجارية هي المفضّلة لدى دوقة ساسكس.

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يذكر أن خزانة ملابس الأمير هاري تحتوي على 4 سترات من هذا التصميم وبألوان مختلفة.