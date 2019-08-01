بالوثيقة.. حكومة كربلاء تصدر بيانا بشأن حفل افتتاح بطولة غرب اسيا

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اصدرت حكومة كربلاء المحلية، الخميس، بيانا بشأن برنامج افتتاح بطولة غرب اسيا الذي اقيم بالمحافظة.
وقال محافظ كربلاء في بيان تلقت الخليج 365، ان "انتقادات وصلت لنا حول بعض بعض الفقرات التي حصلت بحفل افتتاح بطولة غرب اسيا التي لم يكن لنا اي دور في اعداد برنامج هذه البطولة"، مبينا ان "دورنا يقتصر في تهيئة الطرق وتشجيرها وتهيئة الساحات وتقديم كافة وسائل الدعم".
واضاف انه "في الداخل كان برنامج اعداد البطولة من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي ولم نتدخل بفقرات البرنامج"، مشيرا الى "اننا تحفظنا على فقرات معينة من هذا البرنامج بكتابنا المرسل لوزارة الشباب والرياضة والى الاتحاد العراقي لكرة القدم".
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