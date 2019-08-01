المالكي يستنكر ما حصل في ملعب كربلاء ويطالب بالتحقيق

استنكر الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الخميس، ما حصل في ملعب كربلاء، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين.
وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء امس في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب اسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ تجاوزا على حرمة المدينة وهتكاً لقدسية مدينة الامام الحسين عليه السلام".
وطالب المالكي "الحكومة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف خلف هذا التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة، سواء كانت الحكومة المحلية او وزارة الشباب والرياضة او الاتحاد العراقي لكرة القدم"، مشددا على "ضرور ضمان عدم تكرار هذه الأفعال مجددا".
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