الحلبوسي: معاناة الشعب مستمرة في كل مدن العراق بسبب النقص في الخدمات

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، أن معاناة الشعب مستمرة في كل مدن العراق بسبب النقص في الخدمات، فيما دعا شوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين الى اعادة بناء الثقة مع مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
ونقل البيان عن الحلبوسي قوله، إن "معاناة الشعب مستمرة في كل مدن العراق، بسبب النقص في الخدمات، لكن المدن المحررة تعرضت إلى ضرر أكبر، بسبب الحرب على داعش، وإن من مسؤولية الدولة ومؤسساتها تقديم العون لأهلها، وإنصاف المظلومين وحمايتهم، ووضع معالجة سريعة لعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم".
وأضاف الحلبوسي، "عليكم أن تعيدوا بناء الثقة بينكم وبين مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتمتين النسيج المجتمعي، مما سيخلق فرصا كبيرة للأمن، ويقلل الخروقات"، مشيرا إلى أن "العشائر وشيوخها يجبُ أن يقفوا موقفا وطنيا في عملية إعادة البناء والتنمية في المدن المحررة، وأن تعمل الحكومات المحلية بمسؤوليةٍ وحرصٍ لتقديم الخدمات لمواطنيها".
وتابع، "عليكم في الوقت الحاضر تغليب الواجبات على الحقوق لبناء مدينتكم من جديد"، لافتا الى أن "محافظة صلاح الدين تحتاج إلى جهود إضافية مساندة لجهد الحكومة المحلية".
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