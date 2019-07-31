الحلبوسي: معاناة الشعب مستمرة في كل مدن العراق بسبب النقص في الخدمات

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، شيوخ عشائر الدليم ووجهاءها وعددا من الأكاديميين والمثقفين الشباب في محافظة صلاح الدين،و استمع لعرض عن نقص الخدمات في مجالات التربية والصحة، والمشاكل الأمنية في بعض الأقضية والنواحي، وتهديدات خلايا تنظيم داعش للمناطق النائية، وملف المعتقلين والتعويضات، وكيفية عودة المهجرين والنازحين".ونقل البيان عن الحلبوسي قوله، إن "معاناة الشعب مستمرة في كل مدن العراق، بسبب النقص في الخدمات، لكن المدن المحررة تعرضت إلى ضرر أكبر، بسبب الحرب على داعش، وإن من مسؤولية الدولة ومؤسساتها تقديم العون لأهلها، وإنصاف المظلومين وحمايتهم، ووضع معالجة سريعة لعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم".

وأضاف الحلبوسي، "عليكم أن تعيدوا بناء الثقة بينكم وبين مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتمتين النسيج المجتمعي، مما سيخلق فرصا كبيرة للأمن، ويقلل الخروقات"، مشيرا إلى أن "العشائر وشيوخها يجبُ أن يقفوا موقفا وطنيا في عملية إعادة البناء والتنمية في المدن المحررة، وأن تعمل الحكومات المحلية بمسؤوليةٍ وحرصٍ لتقديم الخدمات لمواطنيها".



وتابع، "عليكم في الوقت الحاضر تغليب الواجبات على الحقوق لبناء مدينتكم من جديد"، لافتا الى أن "محافظة صلاح الدين تحتاج إلى جهود إضافية مساندة لجهد الحكومة المحلية".