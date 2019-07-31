القوات الأمنية تلقي القبض على متهم بـ'الارهاب' غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإلقاء القبص على متهم وفق المادة أربعة إرهاب غربي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفوج الثالث اللواء السادس شرطة اتحادية، تمكن من إلقاء القبض على المتهم ( ط م ع ) والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب إثر عملية امنية وبدعم استخباري في منطقة حي الجهاد غربي بغداد".



وأضاف أنه "تم نقله إلى مركز امني لاستكمال التحقيقات معه".

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