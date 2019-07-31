خلية الاعلام الحكومي: مؤشرات ايجابية في مباحثات العراق وتركيا بشأن ملف المياه

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المباحثات التي جرت اليوم في العاصمة بغداد بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي ورئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية من جهة، ومستشار رئاسة الجمهورية التركية فيصل اوغلو وعدد من اعضاء مجلس النواب التركي من جهة اخرى، شهدت نقاشات مستفيضة من الممكن ان تصار الى اتفاقية مشتركة تخدم مصلحة البلدين، وتمنح العراق حصة منصفة وعادلة لاستثمار مياه النهرين".من جهته قدم الجانب التركي، "مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الاراضي واخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن زيادة اطر التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بالاضافة لانشاء مركز ابحاث مشترك بين البلدين مقره بغداد متخصص بادارة المياه، علاوة الى التعاون في مجال زراعة الغابات وإنشاء مشاتل لاشجار الغابات الملائمة لظروف العراق".

وأضافت الخلية، أن "الجانبين تبادلا المعلومات الفنية والبيانات الهيدرولوجية والميترو لوجية، لمسار النهرين ومناسيب الخزين المائي بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وادارة المياه، لاسيما اثناء الازمات في مواسم ( الشحة والفيضان)"، لافتة الى أن "المباحثات تطرقت لضرورة تعزيز مساهمة الشركات التركية في تننفيذ مشاريع القطاع المائي في العراق بحسب التصنيفات التي وضعها العراق لتطوير قطاعات الموارد المائية والزراعة والصرف الصحي".