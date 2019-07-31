رسمياً.. فهد طالب ينضم لصفوف الزوراء

وكان طالب، قد اعلن عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، مغادرة القوة الجوية بعد 10 موسام قضاها مع الفريق.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "الزوراء تعاقد مع الحارس فهد طالب لتمثيل الفريق في الموسم القادم".



وفي سياق متصل، اعلن نادي الزوراء ضم لاعب من الديوانية، مبيناً أن "الزوراء تعاقد مع لاعب الديوانية عبد الله عبد الامير لتمثيل النوارس في الموسم القادم".