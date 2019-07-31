القبض على أربعة 'دواعش' في أيسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرة قبض قضائية ومعلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقت القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى ( الامنية ) جنوب شرق الموصل والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديون الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل".



وأضاف معن، أنه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( القاهرة والرشيدية ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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