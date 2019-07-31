بعثة الحج العراقية تعلن وفاة حاجين من بابل وكربلاء في مكة المكرمة

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حسن فهد الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحاجة ملكة مكطاف حسين مواليد 1926 من اهالي محافظة بابل توفيت في مستشفى النور بمكة المكرمة, وهي تبلغ من العمر 93 عاما".وأضاف أن "حاجا آخر يدعى محمد خليل مواليد 1969 من أهالي محافظة كربلاء توفي في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة بسبب معاناته من أمراض مزمنة".

يشار الى أن مصدر مطلع افاد، في (22 تموز 2019)، بوفاة حاجة عراقية في الديار المقدسة.