بعثة الحج تعلن تفويج جميع قوافل الحجاج العراقيين القادمة عبر المدينة المنورة

وقال المتحدث باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن" بعثة الحج وبالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية استكملت تفويج جميع القوافل الجوية التي تحط رحالها بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، دون تسجيل معوقات او حوادث تذكر".وأضاف الكناني، أنه" تبقى نحو 280 حاجاً سيتم تفويجهم خلال الأيام الثلاث المقبلة لنقل الى مطار جدة الدولي، وبذلك تنهي البعثة تفويج جميع الحجاج العراقيين البالغ عددهم 50 الفاً".

وأوضح أن" البعثة ستنهي أيضاً نقل جميع الحجاج من المدينة المنورة الى مكة المكرمة يوم الرابع من اب المقبل، ليكون بعدها جميع الحجاج متواجدين في مكة المكرمة استعداداً لأيام المشاعر المقدسة".