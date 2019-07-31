بعثة الحج تعلن تفويج جميع قوافل الحجاج العراقيين القادمة عبر المدينة المنورة

أعلنت بعثة الحج العراقية، الأربعاء، تفويج جميع قوافل الحجاج القادمين عبر مطار المدينة المنورة.
وأضاف الكناني، أنه" تبقى نحو 280 حاجاً سيتم تفويجهم خلال الأيام الثلاث المقبلة لنقل الى مطار جدة الدولي، وبذلك تنهي البعثة تفويج جميع الحجاج العراقيين البالغ عددهم 50 الفاً".
وأوضح أن" البعثة ستنهي أيضاً نقل جميع الحجاج من المدينة المنورة الى مكة المكرمة يوم الرابع من اب المقبل، ليكون بعدها جميع الحجاج متواجدين في مكة المكرمة استعداداً لأيام المشاعر المقدسة".
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