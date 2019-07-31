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عبد الكاظم احدث الوافدين للقوة الجوية

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2019-07-31 | 19:40

عبد الكاظم احدث الوافدين للقوة الجوية

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اعلن نادي القوة الجوية، الاربعاء، ابرام صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي لموسم 2019/ 2020.
وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "القوة الجوية تعاقد مع اللاعب شريف عبد الكاظم بعقد يمتد لثلاث سنوات".

عبد الكاظم انتقل للصقور قادماً من الحدود، حيث يعد ثالث صفقات الصقور اليوم الاربعاء، بعد صفقتي لاعبي الكرخ حسين جبار وعلي ستار الملقب بـ(لوكا).


ويسعى فريق الصقور الى ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق بالاعتماد على اللاعبين الشباب.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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