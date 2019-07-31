عبد الكاظم احدث الوافدين للقوة الجوية

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2019-07-31 | 19:40
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اعلن نادي القوة الجوية، الاربعاء، ابرام صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي لموسم 2019/ 2020.
وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "القوة الجوية تعاقد مع اللاعب شريف عبد الكاظم بعقد يمتد لثلاث سنوات".
عبد الكاظم انتقل للصقور قادماً من الحدود، حيث يعد ثالث صفقات الصقور اليوم الاربعاء، بعد صفقتي لاعبي الكرخ حسين جبار وعلي ستار الملقب بـ(لوكا).
ويسعى فريق الصقور الى ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق بالاعتماد على اللاعبين الشباب.
عبد الكاظم انتقل للصقور قادماً من الحدود، حيث يعد ثالث صفقات الصقور اليوم الاربعاء، بعد صفقتي لاعبي الكرخ حسين جبار وعلي ستار الملقب بـ(لوكا).
ويسعى فريق الصقور الى ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق بالاعتماد على اللاعبين الشباب.
المحرر: محمد خليل
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