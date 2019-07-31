إيطاليا تعلن السماح لـ 116 مهاجراً عالقاً في البحر بالنزول لليابسة

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الأربعاء، أن المهاجرين الـ116 الذين لا يزالون عالقين على سفينة "غريغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين، سيتمكنون من النزول لليابسة "في الساعات المقبلة" بعد اتفاق لتوزيعهم على 5 دول أوروبية. وقال سالفيني زعيم رابطة اليمين المتطرف على موقعه في "فيسبوك": "سأسمح بنزول المهاجرين في الساعات المقبلة". وأضاف "سيوزع المهاجرون على ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإيطاليا". وأعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، استعدادها لاستقبال قسم من المهاجرين شرط التنسيق مع دول أوروبية أخرى.



وأنقد خفر السواحل الإيطاليون مساء الخميس، 140مهاجرا كانوا في زورقين أبحرا من ليبيا ونقلوهم إلى السفينة غريغوريتي، ومساء الخميس، قضى أكثر من 110 مهاجرين في غرق زورقهم قبالة ليبيا.

وأنقد خفر السواحل الإيطاليون مساء الخميس، 140مهاجرا كانوا في زورقين أبحرا من ليبيا ونقلوهم إلى السفينة غريغوريتي، ومساء الخميس، قضى أكثر من 110 مهاجرين في غرق زورقهم قبالة ليبيا.

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