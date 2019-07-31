الخليج 365 تنشر نتائج السادس اعدادي لمديرية الكرخ الاولى للفرع الادبي

تنشر وكالة الخليج 365، نتائج الدور الاول لمديرية الكرخ الاولى الفرع الدبي للعام الدراسي 2018-2019 وادناه نتائج مديرية الكرخ الاولى الفرع الادبي فقط:





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