كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن مضي الحكومة العراقية بالتعاقد مع شركة بريطانية وهمية لانشاء مشاريع ماء بالبصرة، مبينة ان الشركة ليس لديها حسابات تثبت قدرتها المالية، فيما دعت رئيس الوزراء الى تدقيق حساباتها وملفها المشبوه. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. الكشف عن شركة بريطانية وهمية تعاقدت معها الحكومة لانشاء مشاريع ماء بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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