النزاهة تضبط موظفين ببلدية المقدادية زوَّرا كتب تسجيل أراضٍ

كشفت هيأة النزاهة، الاربعاء، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق ديالى من ضبط موظفينِ في مديرية بلدية المقدادية، لقيامهما بتزوير كتب تسجيل قطع أراضٍ في منطقة (أبي صيدا) بالمحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في أبي صيدا، تمكَّن من ضبط (42) كتاباً مُزوَّراً لتسجيل قطع أراضٍ خلافاً للتعليمات والقوانين النافذة"، مُشيرةً إلى أنَّ "الفريق، تتبَّع المزوِّرين في مديريَّة بلديَّة المقداديَّة، وقام بضبط مُوظَّفين اثنين فيها؛ لإقدامهما على تزوير الكتب".

وأكدت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ديالى؛ الذي قرَّر توقيفهما استناداً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات".