العراق والكويت يتفقان على اختيار الطرف الثالث لاستثمارالحقول الحدودية المشتركة

وقال جهاد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان عقداً سيبرم خلال الايام القادمة مع شركة"” ERC " البريطانية التي وقع عليها الاختيار من بين أربع شركات تم دعوتها لهذا الغرض.

وأضاف جهاد أن العقد ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة )، وذلك من أجل تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول .



وتابع المتحدث باسم الوزارة أن هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية ،و الخطوة الاولى نحو أبرام أتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة .