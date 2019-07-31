العراق والكويت يتفقان على اختيار الطرف الثالث لاستثمارالحقول الحدودية المشتركة

كشفت المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، اليوم الاربعاء، عن التوصل الى اتفاق بين العراق والكويت حول أختيار الطرف الثالث "الاستشاري العالمي " وهي شركة “ERC Equipoise Pte.Ltd.UK”" حول أعداد الدراسة الخاصة باستثمار واستغلال الحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت .
وأضاف جهاد أن العقد ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة )، وذلك من أجل تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول .
وتابع المتحدث باسم الوزارة أن هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية ،و الخطوة الاولى نحو أبرام أتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة .
وكانت اللجان الفنية المشتركة بين البلدين قد بذلت جهود كبيرة للتوصل الى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات برئاسة عبد المهدي العميدي من الجانب العراقي وطلال الاحمد رئيس الجانب الكويتي والتي أسفرت الاتفاق على الشروع بالاستثمار المشترك لهذه الحقول ،وبما يعزز من العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين .
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