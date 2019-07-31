الاتحادية العليا تصدر حكماً بخصوص مقاعد الايزيديين في انتخابات 2022

أكدت المحكمة الاتحادية العليا موقفها بخصوص منح الايزيديين مقاعد نيابية تناسب مع عدد نفوس المكون، مشيرة إلى أن ذلك يكون وفق الاحصاء السكاني الذي سيجري في العراق.
واضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية وضعت الطلب موضع التدقيق والمداولة، ووجدت أنها سبق أن اصدرت حكماً بالرقم (11/ اتحادية/ 2010)، الذي قضت بموجبه بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (1/ ثالثاً) من القانون رقم (26) لسنة 2009 من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005".
ولفت، إلى ان "هذا الحكم قضى بوجوب منح الازيديين مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوس المكون في انتخابات عام 2014، وحسب الاحصاء السكاني الذي سيجرى في العراق، استناداً لأحكام المادة (49/ أولاً) من الدستور".
ونوّه، إلى أن "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى احكام المادة (94) من الدستور".
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