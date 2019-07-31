- 1/3
- 2/3
- 3/3
الغت محكمة التمييز الاتحادية، التهمة عن مدير عام الجمارك عبد الأمير أسد والصادرة بحقه بشهر حزيران الماضي.
وبحسب الوثيقة الصادرة من المحكمة ان "محكمة التمييز الاتحادية نظرت في الطعن الذي تقدم به مدير عام الهيئة العامة للجمارك منذر عبد الأمير أسد لنقض قرار حكم صدر بحقه في شهر حزيران الفائت.
ووجدت المحكمة أن الطعن مستكمل لكافة الجوانب الشكلية والموضوعيةـ حيث قررت نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة والحكم بالإفراج عنه استناداً للمادة (٢٥٩/أ/٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة .. التمييز الإتحادية تحسم الجدل وتلغي التهمة عن مدير عام الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.