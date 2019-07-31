بالوثيقة .. التمييز الإتحادية تحسم الجدل وتلغي التهمة عن مدير عام الجمارك

الغت محكمة التمييز الاتحادية، التهمة عن مدير عام الجمارك عبد الأمير أسد والصادرة بحقه بشهر حزيران الماضي.

وبحسب الوثيقة الصادرة من المحكمة ان "محكمة التمييز الاتحادية نظرت في الطعن الذي تقدم به مدير عام الهيئة العامة للجمارك منذر عبد الأمير أسد لنقض قرار حكم صدر بحقه في شهر حزيران الفائت.

ووجدت المحكمة أن الطعن مستكمل لكافة الجوانب الشكلية والموضوعيةـ حيث قررت نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة والحكم بالإفراج عنه استناداً للمادة (٢٥٩/أ/٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

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