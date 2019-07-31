صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل الطفلة 'زهراء' في ديالى

أفاد مصدر في محافظة ديالى، الأربعاء، بصدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل الطفلة "زهراء". وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365: "صدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل الطفلة الصغيرة زهراء في قضاء الخالص". يذكر أن الأهالي عثروا على جثة الطفلة "زهراء محمد"، في السادس عشر من شهر حزيران الماضي، منحورة خلف منزل عائلتها في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.



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