التربية: سنعلن بعد قليل نتائج السادس اعدادي

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، انها ستعلن نتائج السادس اعدادي بعد قليل. وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد لـ الخليج 365، ان "الوزارة ستعلن بعد قليل نتائج الدور الاول للسادس اعدادي". Advertisements واضاف ان "النتائج ستوزع على وسائل الاعلام". وستقوم وكالة الخليج 365 بنشر نتائج السادس لجميع المحافظات العراقية.



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