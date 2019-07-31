البرلمان يستضيف وزيري النفط والمالية لمناقشة ملف صادرات كردستان

أفاد مصدر نيابي، الأربعاء، ببدء جلسة استضافة وزيري النفط والمالية لمناقشة ملف صادرات إقليم كردستان من النفط. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "استضافة وزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان بدأت، قبل قليل، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور أعضاء لجان النفط والطاقة والمالية النيابية".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاستضافة تأتي من أجل مناقشة ملف صادرات إقليم كردستان من النفط".



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