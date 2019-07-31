نائب يكشف عن فساد بصرف 300 مليار دينار لبناء مدارس ببغداد

كشف النائب عن محافظة بغداد حسين العقابي، الاربعاء، عن "سوء تخطيط وتلكؤ وفساد مبطن" في آليات التصرف باكثر من 300 مليار دينار خصصت لبناء مدارس في العاصمة بغداد.
واضاف العقابي، ان "المشكلة الاكبر التي حذرنا منها هو عدم وجود قطع اراضي لبناء تلك المدارس ومن المفترض البدء وبوقت مبكر لتخصيص تلك الاراضي"، لافتا الى انه "في بغداد هنالك حل بسيط وسهل جدا من خلال استغلال قطع اراضي حجبت عنها الحصة المائية في بغداد ولم تعد مناطق زراعية وتم استغلالها لبناء عشوائيات وهي بحاجة الى بناء مرافق خدمية صحية ومدارس ومستوصفات".
ولفت الى اننا "خاطبنا رئيس الوزراء بتلك الحلول لكن مع الاسف جاءنا الرد بعيد كل البعد عن روح المسؤولية وكانت هنالك سلبية وعدم مبالاة"، موضحا الى ان "الكارثة اليوم وحين جاء وقت التنفيذ باشرت الجهات المعنية ببناء المدارس الجديدة في ساحات مدارس قديمة وهي بالاصل مدارس ضيقة والان تم قطع الساحات منها في استهتار واضح مع شديد الاسف بمقدرات الدولة ودليل عدم الوعي وانعدام روح المسؤولية".
واكد العقابي، ان "ماجرى ويجري بهذا الملف هو سوء تخطيط واهمال وعدم شعور بالمسؤولية ولعله يتضمن فساد مبطن ايضا".
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