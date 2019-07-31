اول ضابط شرطة كندية تنهي مهامها بالعراق

أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية، اليوم الاربعاء، عن عودة الرقيب إيرين كوتس الى بلادها بعد انهائها مؤخراً مهامها لمدة عام واحد ضمن وحدة تدريب مجموعة الشرطة الدولية في العراق.
واوضحت الشرطة، ان "الرقيب إرين كوتس من إدارة شرطة ساسكاتون اكملت نشرها لمدة عام في وحدة تدريب قوة الشرطة الدولية في العراق كجزء من "العملية المتأصلة لحل فرقة العمل المشتركة" (FOIM-OIR)".
وبينت الشرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP)، بحسب تقرير لصحيفة "قبل العرض" الكندية إن، " الرقيب كوتس هي أول امرأة شرطة كندية تنشر في العراق لدعم عمليات حفظ السلام التابعة للشرطة"، موكدة "نحن فخورون جدًا بإيرين وجميع ضباط الشرطة المنتشرين حالياً في العراق".
ويوفر ضباط الشرطة الكنديون الذين تم نشرهم في وحدة التدريب التابعة لفرقة العمل الدولية للشرطة في العراق التدريب الضروري لقوات الشرطة المتخصصة ووكالات الأمن المدني التابعة لحكومة العراق على المستوى الاتحادي والمحلي والمحلي. أثناء التدريب ، كما يركز مدرّبو الشرطة الكنديون على الشرطة المجتمعية وبناء مهارات التفاوض ونزع السلاح.
علي ناجي / الخليج 365/ باريس
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