ضبط مخدرات بحوزة مسافر ايراني حاول ادخالها الى البلاد

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط قبض على مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة ترياك بوزن 46 غم كان يروم إدخالها إلى البلاد".

وأوضحت أنه تم ضبط المسافر قبل دخوله صالة المسافرين في المنفذ من قبل مفرزة مكافحة المخدرات ومنتسبي الهيئة، مشيرة الى إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر اصولي إلى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

