ضبط مخدرات بحوزة مسافر ايراني حاول ادخالها الى البلاد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر ايراني في منفذ زرباطية بمحافظة واسط.
وأوضحت أنه تم ضبط المسافر قبل دخوله صالة المسافرين في المنفذ من قبل مفرزة مكافحة المخدرات ومنتسبي الهيئة، مشيرة الى إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر اصولي إلى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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