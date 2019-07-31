إغلاق ثاني مركز تجميل 'غير مجاز' في المنصور خلال أسبوع

أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، الأربعاء، إغلاق مركز للتجميل "غير مجاز" في منطقة المنصور ببغداد والقبض على صاحبه، مبيناً أن المركز هو الثاني الذي يتم إغلاقه في المنطقة خلال الأسبوع الحالي.
وقال إعلام الدائرة، إن "إغلاق المركز تم بعد ورود معلومة تم تدقيقها وتحليلها من قبل الفريق المشترك الذي أغلق المركز وتحفظ على الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والموجودات، كما تم إلقاء القبض على صاحب المركز وفق أمر قضائي".
وأضاف إعلام الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هذا الإغلاق هو الثاني خلال هذا الأسبوع بعد إغلاق مركز آخر غير مجاز وفي نفس الحي ببغداد".
وأضاف إعلام الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هذا الإغلاق هو الثاني خلال هذا الأسبوع بعد إغلاق مركز آخر غير مجاز وفي نفس الحي ببغداد".
يذكر أن قوة أمنية أغلقت، أمس الأول الاثنين (29 تموز 2019)، مركز للتجميل "غير مجاز" في المنصور، بحسب مصدر أمني.
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