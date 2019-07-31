تخلصي من الرؤوس السوداء بأفضل الخلطات الطبيعية

خلطة خل التفاح والنعناع

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح، وثلاث ملاعق أخرى من أوراق النعناع المفرومة ناعماً جداً. وقبل الخلود الى النوم، دلكي وجهك بالخليط لدقائق عدة، واحرصي على ألا تغسلي وجهك حتى صباح اليوم التالي.قومي بتطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

امزجي ملعقة كبيرة من كل من دقيق الشوفان وعصير الليمون الحامض واللبن الزبادي. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط شبيه بالعجينة. من ثم، طبقي الخليط على منطقة الأنف وأماكن الرؤوس السوداء واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، تخلصي من الخليط وشطفي وجهك بالمياه الفاترة.وللحصول على نتائج سريعة وفعالة، واظبي على استخدام هذه الخلطة مرة أسبوعياً حتى اختفاء الرؤوس السوداء.

قومي بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا مع ملعقة كبيرة من السكر. حركي الخليط جيداً، من ثم بللي وجهك بالماء الدافئ وطبقي الخليط عليه، مع الحرص على تدليك أماكن الرؤوس السوداء بحركات دائرية هادئة لدقائق عدة. بعدها، نظفي وجهك وشطفيه بالماء البارد.كرري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.

أهم النصائح لتجنب ظهور الرؤوس السوداء:

- تنظيف بشرة وجهك هو إحدى أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، وهو يجنبك ظهور الرؤوس السوداء في الأنف، بالتالي احرصي على غسل وجهك بالغسول الملائم مرة صباحاً ومساءً.

- تقشير البشرة خطوة ضرورية جداً يجب ألا تغفليها أيضاً، وذلك لإزالة طبقة الجلد المتراكمة التي تؤدي مع مرور الوقت الى ظهور الرؤوس السوداء والبثور وغيرها من الشوائب.

- استخدمي التونر يومياً بعد غسل الوجه بالغسول خاصتك، فهو يخلصك من البكتيريا التي قد تبقى عالقة على البشرة رغم استخدام الغسول، والتي تسبب مع الوقت بظهور الرؤوس السوداء.