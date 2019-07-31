- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الرؤوس السوداء مشكلة شائعة بين النساء، وتشكل تأثيراً سلبياً على مظهر البشرة، لا سيما البشرة الدهنية. لذلك، فقد جمعنا لك أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء والحصول على بشرة نقية لا تشوبها شائبة.
خلطة خل التفاح والنعناع
قومي بتطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.
خلطة الشوفان وعصير الليمون الحامض
وللحصول على نتائج سريعة وفعالة، واظبي على استخدام هذه الخلطة مرة أسبوعياً حتى اختفاء الرؤوس السوداء.
خلطة زيت الجوجوبا والسكر
كرري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.
أهم النصائح لتجنب ظهور الرؤوس السوداء:
- تنظيف بشرة وجهك هو إحدى أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، وهو يجنبك ظهور الرؤوس السوداء في الأنف، بالتالي احرصي على غسل وجهك بالغسول الملائم مرة صباحاً ومساءً.
- تقشير البشرة خطوة ضرورية جداً يجب ألا تغفليها أيضاً، وذلك لإزالة طبقة الجلد المتراكمة التي تؤدي مع مرور الوقت الى ظهور الرؤوس السوداء والبثور وغيرها من الشوائب.
- استخدمي التونر يومياً بعد غسل الوجه بالغسول خاصتك، فهو يخلصك من البكتيريا التي قد تبقى عالقة على البشرة رغم استخدام الغسول، والتي تسبب مع الوقت بظهور الرؤوس السوداء.
كانت هذه تفاصيل خبر تخلصي من الرؤوس السوداء بأفضل الخلطات الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.