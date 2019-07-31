نائب سابق يوجه رسالة لتسع جهات سياسية وسفارتين اجنبيتين: القدو حاول اغتيالي

وجه النائب الشبكي السابق عن ممثل الشبك سالم جمعة خضر، الاربعاء، رسالة الى تسع جهات سياسية وسفارتين اجنبيتين، فيما اتهم عائلة القدو بمحاولة اغتياله.

وقال خضر في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء الاقليم ورئيس هيئة الحشد الشعبي والسفارتين الامريكية والبريطانية والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان وقائد عمليات نينوى والمحافظ ومجلس المحافظة، انه "بتاريخ الـ30 من تموز الحالي، وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر انا كنت في قريتي (طوبزاوه التابعة لناحية بعشيقه) بمحافظة نينوى تم تطويق المنطقة بقوة كبيرة من الحشد الشعبي باوامر من وعد القدو وسعد القدو ومحاولة اغتيالي".

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واضاف "بجهود الخيرين من ابناء الشبك تم التخلص منهم والوصول الى سيطرات البيشمركة بأعجوبة"، مشيرا الى انه "حسب ماوصلني بان القوة ادعت ان هناك أوامر من بغداد لقيادة لواء ٣٠ لتصفيتي وإنني على علم بان (وعد القدو وسعد القدو وحنين القدو) يحاولون اغتيالي بشتى الطرق"، محملا اياهم "المسؤولية القانونية والعشائرية على افعالهم هذه".

ودعا خضر "الجهات المسؤولة في نينوى والمحاكم المختصة الى تطبيق مذكرات القبض الصادرة بحق الأخوين وعد القدو وسعد القدو وتقديمهما للقضاء على ارهاب الناس ومحاولة تصفية القيادات في سهل نينوى لتصفية الأجواء الانتخابية لهم"، مطالبا "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بابعاد هذين الشخصين من قيادة لواء ٣٠ ومحاسبتهم بما اقترفت أيديهم من جرائم بحق ابناء سهل نينوى بكل اطيافهم".